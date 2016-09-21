وزير الرى يصل القاهرة بعد حضور اجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة

وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، قادما من السودان بعد حضور اجتماعات سد النهضة، حيث تم توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة.

كان الوزير قد أكد خلال كلمته فى احتفالية توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة، التى أقيمت اليوم بالخرطوم، أن التوقيع يتوج مجهودات كبيرة، بذلت منذ سنين مضت، قائلا:"لقد واجهنا معا تحديات كبيرة، ولكن نجحنا في التغلب عليها، من خلال بذل الجهد، وإبداء المرونة".

وشدد على أن الدول الثلاث لديها الرغبة والالتزام، للاستمرار فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معتمدين على الأجواء الإيجابية، لمواصلة ما تم بناؤه وتحقيقه، معربا عن أمله فى أن يقوم أعضاء اللجنة الثلاثية، والشركات المختارة، بإنجاز الدراسات المطلوبة، طبقا للمعايير الدولية، ووفقا للجدول الزمنى المتفق عليه.

والتقى وزير الرى خلال زيارته على هامش اجتماعات سد النهضة، الرئيس السودانى عمر البشير، لدعم التعاون المشترك بين مصر والسودان فى القضايا المشتركة.