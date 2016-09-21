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النيابة تنتقل لمعاينة الجثث ومكان حادث تصادم مزلقان العروبة بقنا

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النيابة تنتقل لمعاينة الجثث ومكان حادث تصادم مزلقان العروبة بقنا النيابة تنتقل لمعاينة الجثث ومكان حادث تصادم مزلقان العروبة بقنا

>قنا - هند المغربي

انتقل فريق من النيابة العامة لمركز قفط إلى مشرحة المستشفى العام لمعاينة الجثث والاطلاع على تقرير مفتش الصحة عن أسباب الوفاة ومكان الحادث، وتحريات المباحث حول حادث تصادم قطار بضائع وسيارة بمزلقان نجع العروبة بقرية البراهمة، التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا.

 

وكان مرفق إسعاف قنا بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير المرفق تلقى بلاغا أمس الثلاثاء بوقوع حادث تصادم بين قطار وسيارة مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين انتقلت سيارات الاسعاف لنقل الضحايا والمصابين بين مستشفى قفط المركزى ومستشفى قنا الجامعى حيث لقى كلا من خديجة محمود دياب 56 سنة ونجلة ابنتها إيمان أبو الحسن محمد 12 سنة ونجل ابنها عامر محمد محمود موسى 6 سنين مصرعهم، وأصيب خليفة عبد القوى عبد العظيم 50 سنه قائد السيارة على خلفية تصادم السيارة رقم 2013 ملاكى التى كانوا يستقلونها بقطار بضائع 1925 أسوان القاهرة بمزلقان نجع العروبة بقرية البراهمة التابعه لمركز قفط جنوب محافظة قنا.

 

وأفادت التحريات التى قادها النقيب حسن أبوزيد معاون مباحث مركز قفط والرائد على الكتبى رئيس المباحث بإشراف اللواء أيمن فتحى مدير المباحث عدم معرفة عامل المزلقان بدخول القطار إلى المزلقان حيث أنه لم يتم إخطاراه لذلك لم يقم بإغلاقه ومنع السيارة من المرور مما أسفر عن وقوع حادث التصادم.

 

وتحرر المحضر رقم 2078 إدارى مركز قفط لسنة 2016 وتم إخطار اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا الذى أعطى تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونيه وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات برئاسة المستشار محمد عميرة مدير النيابة.


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