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بالفيديو – كاهيل يعيد تشيلسي للمباراة ويقلص الفارق أمام ليستر

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بالفيديو – كاهيل يعيد تشيلسي للمباراة ويقلص الفارق أمام ليستر بالفيديو – كاهيل يعيد تشيلسي للمباراة ويقلص الفارق أمام ليستر

استطاع جاري كاهيل مدافع تشيلسي تصحيح الخطأ الذي ارتكبه في مواجهة ليستر سيتي وسجل هدفا لفريقه خلال المباراة.

ويلتقي تشيلسي مع ليستر في المباراة التي تجمعهما ضمن دور الـ32 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كابيتال وان".

وتسبب كاهيل في هدف ليستر سيتي الأول الذي سكن شباك تشيلسي في المباراة وسجله شينجي أوكازاكي الذي سجل بدوره الهدف الثاني لفريقه.

وفي الدقيقة 45 حصل تشيلسي على ضربة ركنية نفذها سيسك فابريجاس وحولها كاهيل برأسية قوية في المرمى ليسجل هدف تقليص الفارق.

وتقام المباراة في ملعب كينج باور معقل فريق ليستر سيتي.

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فيديو اليوم السابع

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