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بالفيديو - دورتموند يتصدر الدوري الألماني بخماسية في فولفسبورج

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بالفيديو - دورتموند يتصدر الدوري الألماني بخماسية في فولفسبورج بالفيديو - دورتموند يتصدر الدوري الألماني بخماسية في فولفسبورج

(إفي): تصدر بروسيا دورتموند دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عقب اكتساح مضيفه فولفسبورج بخمسة أهداف لواحد في الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

تقدم "أسود فستفاليا" مبكرا على ملعب فولكسفاجن أرينا بهدف سجله باولو جيرور (ق4) ثم أضاف بيير ايمريك أوباميانج الهدف الثاني (ق16).

قلص أصحاب الأرض النتيجة (ق53) بواسطة دانيل ديدافي لكن الضيوف عاقبوهم على هذا الأمر بتسجيل ثلاثة أهداف عبر عثمان ديمبلي (ق58) وأوباميانج (ق62) ولوكاس بيسززك (ق73).

بهذا الفوز ارتفع رصيد بروسيا دورتموند إلى تسع نقاط ليتصدر المسابقة مؤقتا بفارق الأهداف عن بايرن ميونخ وهيرتا برلين ووآينتراخت فرانكفورت، فيما تجمد فولفسبورج عند خمس نقاط في المركز التاسع.

وفي نفس الجولة وعلى ملعب (أودي - سبورتبارك) حقق آينتراخت فرانكفورت فوزا خارج الديار هو الآخر على مضيفه إنجولشتات بثنائية نظيفة حملت توقيع دافيد ابراهام (ق45) وباستيان اكزيبكا (ق50).

وتجمد رصيد إنجولشتات نقطة واحدة في المركز الـ15 مؤقتا عقب تكبد هزيمته الثالثة على التوالي.

وتمكن فرايبورج أيضا من الفوز على ضيفه هامبورج بهدف سجله نيلز بيترسن (ق70) ليحقق ثاني انتصار له في البطولة ويصل للنقطة السادسة والمركز الثامن مؤقتا، بينما تجمد الضيوف عند نقطة واحدة في المركز الـ16.

وشهدت نفس الجولة تعادل دارمشتات الثاني عشر مع هوفنهايم الحادي عشر بهدف لمثله.

شاهد أهداف المباراة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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