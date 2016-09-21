بالفيديو – أزار وفابريجاس يكرران هدف ' يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام '

سجل سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي هدفا رائعا في مرمى ليستر سيتي خلال مباراة الفريقين في دور الـ32 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كابيتال وان".

واخترق البلجيكي إدين أزار دفاعات ليستر سيتي في الدقيقة 92 من الوقت الإضافي، قبل أن يمرر الكرة بكعب القدم لزميله فابريجاس القادم من الخلف ليسدد بقوة في مرمى ليستر مسجلا هدف تشيلسي الثالث.

ويتشابه هذا الهدف مع هدف حسام حسن قائد منتخب مصر في مرمى بوركينا فاسو خلال كأس الأمم الإفريقية عام 1998 بعد تمريرة بكعب القدم للنجم حازم إمام.

وبعد دقيقتين فقط استطاع فابريجاس تسجيل هدفه الثاني في المباراة وهدف تشيلسي الرابع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليسرى.