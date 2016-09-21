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بالفيديو - ميلان يحقق انتصاره الثاني تواليا على حساب لاتسيو

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بالفيديو - ميلان يحقق انتصاره الثاني تواليا على حساب لاتسيو بالفيديو - ميلان يحقق انتصاره الثاني تواليا على حساب لاتسيو

(إفي): حقق إيه سي ميلان انتصاره الثاني تواليا والثالث في المسابقة بالفوز على ضيفه لاتسيو بثنائية نظيفة في مستهل منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالمباراة التي احتضنها ملعب سان سيرو.

وسجل ميلان ثنائيته بواقع هدف في كل شوط، حيث كان الكولومبي كارلوس باكا هو أول من هز الشباك (ق37) قبل أن يضع مباي نيانج الهدف الثاني (ق74) من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الميلان إلى تسع نقاط في المركز الثالث مؤقتا بينما تجمد لاتسيو عند سبع نقاط في المركز السادس بعدما تكبد خسارته الثانية في المسابقة ليتقهقر للمركز السادس.

شاهد أهداف المباراة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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