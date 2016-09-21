بالفيديو - سان جيرمان يزاحم موناكو في الصدارة بالفوز على ديجون

(إفي): اكتسح حامل اللقب باريس سان جيرمان فريق ديجون الصاعد حديثا بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة بالدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وتقاسم باريس سان جيرمان بهذا الفوز على أرضه صدارة المسابقة مؤقتا برصيد 13 نقطة مع موناكو الذي تنتظره مواجهة صعبة غدا عندما يحل ضيفا على نيس وله 11 نقطة في نفس الجولة.

جاء الهدف الأول بنيران صديقة بعدما أحرز أدام لانج هدفا عكسيا في مرمى فريقه ديجون بعد مرور ربع ساعة.

وواصل المهاجم الأوروجوائي ادينسون كافاني الذي سجل رباعية لـ(بي اس جي) في فوزه الكاسح على كاين الجولة الماضية (0-6)، هوايته في هز الشباك محرزا الهدف الثاني لأصحاب الارض في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

ويبتعد كافاني وله 5 أهداف حتى الآن بهدف وحيد عن الكسندر لاكازيت متصدر ترتيب هدافي المسابقة.

وزاد لوكاس مورا الغلة في الدقيقة 67 عندما حول عرضية الظهير الايسر ماكسويل برأسه إلى داخل الشباك.

وبهذه النتيجة يتوقف رصيد ديجون عند اربع نقاط في المركز الثامن عشر.

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