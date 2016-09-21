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بالفيديو – صواريخ تشيلسي تُسقط ليستر في الكأس

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بالفيديو – صواريخ تشيلسي تُسقط ليستر في الكأس بالفيديو – صواريخ تشيلسي تُسقط ليستر في الكأس

حول تشيلسي تأخره بهدفين إلى فوز برباعية أمام مضيفه ليستر سيتي في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ32 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كابيتال وان".

وبهذا الفوز تأهل تشيلسي لدور الـ16 من نفس البطولة التي يحمل لقبها من الموسم الماضي فريق مانشستر سيتي.

تقدم ليستر سيتي في الدقيقة 17 بعدما استغل النجم الياباني شينجي أوكازاكي خطأ مشترك بين ثنائي دفاع تشيلسي جاري كاهيل وسيزار أزبيليكويتا ليسجل الهدف.

وعاد أوكازاكي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 34 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 45 حصل تشيلسي على ضربة ركنية نفذها سيسك فابريجاس وحولها كاهيل برأسية قوية في المرمى ليسجل هدف تقليص الفارق.

وفي الدقيقة 50 أرسل سيسك فابريجاس عرضية أبعدها دفاع ليستر وقابلها أزبيليكويتا بتصويبة صاروخية سكنت الشباك وأعلنت عن هدف التعادل لتشيلسي.

وتعرض مارسن واسيلوسكي لاعب ليستر سيتي للطرد في الدقيقة 89 من المباراة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليلجأ الفريقين للوقت الإضافي.

في بداية الشوط الإضافي الأول اخترق البلجيكي إدين أزار دفاعات ليستر سيتي في الدقيقة 92، قبل أن يمرر الكرة بكعب القدم لزميله فابريجاس القادم من الخلف ليسدد بقوة في مرمى ليستر مسجلا هدف تشيلسي الثالث.

وبعد دقيقتين فقط استطاع فابريجاس تسجيل هدفه الثاني في المباراة وهدف تشيلسي الرابع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليسرى.

شاهد أهداف المباراة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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