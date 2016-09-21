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بالفيديو - سمير نصري يقود إشبيلية للفوز بدربي الأندلس أمام بيتيس

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بالفيديو - سمير نصري يقود إشبيلية للفوز بدربي الأندلس أمام بيتيس بالفيديو - سمير نصري يقود إشبيلية للفوز بدربي الأندلس أمام بيتيس

(إفي): حقق إشبيلية فوزا مهما وصعبا مساء على غريمه ريال بيتيس بهدف للاشيء في ديربي مدينة إشبيلية ضمن خامس جولات الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

جاء هدف أصحاب الأرض من ركلة ثابتة قرب منطقة جزاء بيتيس نفذها الفرنسي سمير نصري لتصل الكرة إلى عمق المنطقة ويحولها الأرجنتيني جابرييل ميركادو برأسه على يسار الحارس أنطونيو أدان لتعانق الكرة شباكه (ق51).

بالتالي يضيف إشبيلية ثلاث نقاط ويرفع رصيده إلى 11 نقطة يحتل بها الوصافة مؤقتا خلف ريال مدريد المتصدر بـ12 نقطة، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند خمس نقاط في المركز الـ13 مؤقتا أيضا لحين استكمال باقي مباريات الأسبوع.

وكان النجم الفرنسي انضم لصفوف إشبيلية بداية هذا الموسم قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

شاهد أهداف المباراة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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