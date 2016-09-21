استعراض وفورات ونتائج الطلب على الطاقة

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ42 للمجلس، والذي عُقد أمس في مقره، وجرى خلال الاجتماع استعراض الوفورات والنتائج المحققة في إدارة الطلب على الطاقة لعام 2015 والأعوام الخمسة الماضية.

استراتيجية

وقال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تطبيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتماشياً مع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى خفض الطلب بنسبة 30% بحلول العام 2030، تم خلال الاجتماع استعراض المشاريع والمبادرات والبرامج الاستراتيجية، كما تم الاطلاع على الوفورات، والدور الريادي الذي لعبه أعضاء المجلس الأعلى للطاقة في دبي للوصول إلى هذه النتائج المهمة للتوفير في الطاقة، وأيضاً تم التطرق لخطة العمل للسنوات القادمة حتى عام 2030 لضمان استمرارية الأداء الإيجابي في تخفيض استهلاك المياه والكهرباء في دبي».

وأضاف: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 لجعل دبي مدينة متكاملة ذكية مستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها، وتحسين جودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كنموذج يحتذى به عالمياً، وضع المجلس الأعلى للطاقة خارطة طريق لتقييم برامج إدارة الطلب على الطاقة في التنفيذ وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية. وأثبتت النتائج الإيجابية خلال عام 2015 والسنوات الخمس الماضية فعالية إجراءات وجهود المجلس وأعضائه».

معايير

ومن جانبه، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «اطّلع الأعضاء على برنامج السعفات الذي تديره بلدية دبي بالتعاون مع المجلس وأعضاءه لتطبيق لائحة معايير جديدة لكفاءة المباني الخضراء لتوفير الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة رقعة انتشار المباني الخضراء. ويساعد هذا البرنامج على خلق سوق للخدمات والمنتجات الخضراء التي برهنت فعاليتها في تخفيض البصمة الكربونية على أن يكون أداة لاعتماد مطابقتها لمعايير سيتم إدراجها في البرنامج».

حضور

وحضر الاجتماع، أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كل من سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وعبد الله عبد الكريم، مدير عام دائرة شؤون النفط، وخالد محمد شريف، المدير التنفيذي لإدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، ووليد سلمان، نائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، وناصر بوشهاب، المدير التنفيذي للإستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وفريديريك شيمين المدير العام لمؤسسة دبي للبترول.