«تنفيذي الشارقة» يناقش ترخيص بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس التنفيذي وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي، وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة ناقش المجلس مذكرة دائرة التنمية الاقتصادية حول مشروع ترخيص بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة وأشار سلطان بن هدة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى أنه في إطار دعم الأنشطة ومواكبة التطور في العمل الاقتصادي أجرت الدائرة دراسة حول نشاط بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة والشروط الواجب توافرها وذلك سعياً لفتح المجال أمام المشروعات الجديدة وتشجيع البيئة الاقتصادية أمام أصحاب المشروعات التجارية، وبعد إبداء أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول الدراسة وجه المجلس بتضمين الملاحظات والتنسيق مع الجهات المعنية.

واطلع المجلس على عدد من مقترحات دائرة الموارد البشرية حول تحفيز موظفي حكومة الشارقة وتوفير البيئة الملائمة والتي تسهم في تقدير الجهود التي يقدمها موظفو الحكومة وتثري إنتاجية الدوائر والهيئات، وأثنى المجلس على المقترحات المقدمة ووجه بدراستها وتقديم عرض مفصل حولها.

كما اطلع المجلس على عرض حول استراتيجية دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة وأوضح الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية أن الأهداف العامة للدائرة تتمحور حول الريادة الثقافية وتبادل المعرفة والتبادل الأكاديمي والنمو في قطاع السياحة والتجارة ونمو الصادرات، وذلك من خلال بناء علاقات دبلوماسية مع عدد من المدن في دول العالم تساعد على تبادل الخبرات وعمل اتفاقيات تؤسس لعلاقات إيجابية في أغلب المجالات.

وأشار الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي إلى أن خطة عمل الدائرة تركز على تعزيز العلاقات الدولية والدعم الدبلوماسي وتمثيل الإمارة في المحافل الدولية، وأوضح رئيس دائرة العلاقات الحكومية أنه بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات الحكومية في إمارة الشارقة يتم تنفيذ عدد من الزيارات والمبادرات والبرامج التي تربط أوجه التعاون والتبادل مع المدن الأخرى حول العالم، وأثنى المجلس على جهود دائرة العلاقات الحكومية والرؤى والأهداف الموضوعة.