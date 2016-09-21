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حاكم الشارقة يعزي في وفاة موزة بنت صقر القاسمي

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حاكم الشارقة يعزي في وفاة موزة بنت صقر القاسمي حاكم الشارقة يعزي في وفاة موزة بنت صقر القاسمي

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء لسمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، الشيخة موزة بنت صقر القاسمي، وذلك في مجلس العزاء المقام بمنزل الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

كما تقبل التعازي من سموه كل من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس النفط، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الإلكترونية، والشيخ الدكتور صقر عبد الله المعلا، وعدد من ذوي الفقيدة.

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