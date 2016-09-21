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عامر حسين: الأهلي لم يعترض على بتروسبورت.. وسبب واحد يمنعه عن ستاد القاهرة

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عامر حسين: الأهلي لم يعترض على بتروسبورت.. وسبب واحد يمنعه عن ستاد القاهرة عامر حسين: الأهلي لم يعترض على بتروسبورت.. وسبب واحد يمنعه عن ستاد القاهرة

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الأهلي لم يعترض على خوض مبارياته في الدوري على ملعب بتروسبورت.

وقال عامر حسين لقناة LTC: "الأهلي طلب اللعب في القاهرة أولا وإذا لم يتم ذلك بسبب ظروف البلاد سيخوض مبارياته في أي ملعب داخل محافظة القاهرة".

وأضاف "النادي الأهلي دائما ما يقدر ظروف البلاد ويتجاوب معنا في هذه الأمور للخروج من جميع الأزمات ولم يعترض على ملعب بعينه".

وتابع "الأمانة العامة للقوات المسلحة ترفض بشكل مؤقت خوض المباريات على ملعبي الدفاع الجوي وبرج العرب، وسيكون هناك جلسة بين المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري مع مندوب الأمانة العامة للقوات المسلحة من أجل الحصول على الموافقات لخوض المباريات في هذه الملاعب".

واستكمل "بعد الاجتماع بين اتحاد الكرة مع مسؤولي وزارة الداخلية والقوات المسلحة سنعلن أسماء الملاعب الجاهزة لاستضافة مباريات الدوري المصري".

واسطرد: "حصلنا على الموافقات الأمنية لإقامة مباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري السبت المقبل على ستاد القاهرة وهذا أمر مبشر لاستضافته مباريات الدوري بعد ذلك".

وأتم حديثه "الأهلي لم يعترض على خوض بعض الفرق مبارياتها على ستاد القاهرة لأنه يعلم تماما أن هذا الأمر من اختصاص الجهات الأمنية، وإذا حصل الأهلي على الموافقات الأمنية سيخوض مبارياته فورا على ستاد القاهرة".

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