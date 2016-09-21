السيسى يدعو الإسرائيليين لاستلهام تجربة مصر والعمل على حل القضية الفلسطينية

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة العمل لحل القضية الفلسطينية، قائلا خلال كلمته،:" اسمحولى أخرج عن النص من خلال هذا المنبر الذى يمثل صوت العالم بتوجيه نداء للشعب الإسرائيلى والقيادة الاسرائيلية لإيجاد حل ولدينا فرصة حقيقة لكتابة صفحة رئيسية فى المنطقة، والتجربة المصرية تجربة رائعة، ويمكن تكرارها مرة أخرى بحل مشكلة الفلسطينين والإسرائيليين، تحفظ الأمن والأمان لكلا الدولتين وتحقق الازدهار والاستقرار".

وأكد الرئيس، فى كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدورتها الـ 71، أن مصر تعمل جيدا بقضية ليبيا التى تعيش وضعا دقيقا وأزمة سياسية، وتقوم مصر بدور نشط لجمع الفرقاء الليبيين، كما تستضيف اجتماعات الأشقاء اللييبين، لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتفرغ لإعادة الاستقرار، مشددا على أنه لا مكان للإرهاب فى لبيا واليمين، لافتا إلى أن مصر لا تدخر جهدا وتؤيد جهود المبعوث الأممى داخل اليمن.