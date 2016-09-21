السيسى يغادر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مقر إقامته بنيويورك

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، متوجهًا إلى مقر إقامته فى مدينة نيوريوك، وذلك عقب إلقاء كلمته فى اجتماع الجمعية العامة.

ووجه السيسى، خلال كلمته، نداءً عاجلاً إلى الشعب الإسرائيلى والقيادة الإسرائيلية لأهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وقال السيسى إنه لدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة مضيئة للسلام والاستفادة من التجربة المصرية لحل القضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية بجوار الدولة الإسرائيلية.

وقال الرئيس السيسى فى كلمته، إن هذه الخطوة ستحقق الأمن والأمان للفلسطينيين والإسرائيليين معًا.

وأكد السيسى، أن الشعب المصرى حقق الاستقرار وحماية الدولة ومؤسساتها وتحصين المجتمع من الانزلاق نحو الفوضى، مشيرًا إلى أن مصر حافظت على استقرارها وسط محيط إقليمى ملىء بالمخاطر والتحديات والأزمات، كما تمكنت مصر من الحفاظ على ثبات مؤسساتها، وهو أمر يتعين على المجتمع الدولى إدراكه ودعمه لتستمر مصر ركيزة أساسية للاستقرار فى الشرق الأوسط .

ودعا الرئيس السيسى المجتمع الدولى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب، وعدم السماح لاستغلاله للتقدم المعلوماتى والتكنولوجى للانتشار فى دول العالم .