رئيس جامعة القناة: انتظام العملية التعليمية الأحد المقبل

قال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة، إن العام الدراسى الجديد سيكون شعاره الانضباط من الدقيقة الأولى للدراسة ليس فقط للطلاب بل أيضا لأعضاء هيئة التدريس. وأكد انتظام العملية التعليمية بدءا من الأحد المقبل.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان للجامعة، ضرورة وجود تعليمات مشددة على وجود جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية من أول ساعة فى الدراسة، وأن العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام داخل الكليات مفوضين بالحفاظ على المال العام ولن يصرف اى مبلغ فى غير موضعه أو لشخص لا يستحق.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس عمداء ووكلاء كليات جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة إلى ضرورة تفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص داخل الكليات، وذلك لزيادة قدراتها الانتاجية وتماشيا مع سياسة الجامعة فى جعل هذه الوحدات مصدر من مصادر التمويل الذاتى للجامعة، مؤكدا أن الجامعة لابد أن تعمل على تنمية مواردها، مشيرا إلى أن جميع العاملين داخل قطاع شئون البيئة يعملون لخدمة جامعة قناة السويس ومجتمع إقليم القناة وسيناء.