أمير قطر ينتقد سياسة أوباما بشأن سوريا

انتقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى سياسة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بشأن سوريا اليوم الثلاثاء فيما يسلط الضوء على تزايد مشاعر الإحباط بين حلفاء الولايات المتحدة إزاء ما يعتبرونه تحركا ضعيفا من واشنطن بشأن الحرب الأهلية.

وقطر التى تستضيف قاعدة أمريكية منتقد بارز للرئيس السورى بشار الأسد وتؤيد- مثل الولايات المتحدة- جماعات معارضة مسلحة تسعى للإطاحة به.

وفى حديث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة انتقد الشيخ تميم "الخطوط الحمر" المزعومة لأوباما بخصوص سوريا.

وفى أغسطس آب 2013 ألغى أوباما فجأة خططا أمريكية لتنفيذ ضربات جوية كان قد تعهد بشنها إذا تجاوزت قوات الأسد "خطا أحمر" باستخدام أسلحة كيماوية. وقبل ذلك بتسعة أيام قتل ما يصل إلى 1400 سورى فى هجوم بغاز السارين.

وقال الشيخ تميم "وضعت خطوط حمر للنظام وقام الأخير بخرقها دون أن يحرك من وضعها ساكنا."

وأضاف "وظل الخط الأحمر يتحرك حتى فهم النظام أنه لا يوجد سقف لما يمكنه ارتكابه دون حساب."

وتستند سياسة أوباما بخصوص سوريا على هدف تفادى التورط العميق عسكريا فى فوضى الشرق الأوسط. ويتهم منتقدون أوباما بالتردد والعزوف عن خوض المخاطر.

ويركز تدخل أوباما المحدود على قتال تنظيم داعش الذى يسيطر على مساحات كبيرة من سوريا والعراق وكان مصدر إلهام لهجمات فى الولايات المتحدة.