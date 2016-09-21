أخبار عاجلة

أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أمير قطر ينتقد سياسة أوباما بشأن سوريا

Google+ Print
أمير قطر ينتقد سياسة أوباما بشأن سوريا أمير قطر ينتقد سياسة أوباما بشأن سوريا

> الأمم المتحدة (رويترز)

انتقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى سياسة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بشأن سوريا اليوم الثلاثاء فيما يسلط الضوء على تزايد مشاعر الإحباط بين حلفاء الولايات المتحدة إزاء ما يعتبرونه تحركا ضعيفا من واشنطن بشأن الحرب الأهلية.

وقطر التى تستضيف قاعدة أمريكية منتقد بارز للرئيس السورى بشار الأسد وتؤيد- مثل الولايات المتحدة- جماعات معارضة مسلحة تسعى للإطاحة به.

وفى حديث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة انتقد الشيخ تميم "الخطوط الحمر" المزعومة لأوباما بخصوص سوريا.

وفى أغسطس آب 2013 ألغى أوباما فجأة خططا أمريكية لتنفيذ ضربات جوية كان قد تعهد بشنها إذا تجاوزت قوات الأسد "خطا أحمر" باستخدام أسلحة كيماوية. وقبل ذلك بتسعة أيام قتل ما يصل إلى 1400 سورى فى هجوم بغاز السارين.

وقال الشيخ تميم "وضعت خطوط حمر للنظام وقام الأخير بخرقها دون أن يحرك من وضعها ساكنا."

وأضاف "وظل الخط الأحمر يتحرك حتى فهم النظام أنه لا يوجد سقف لما يمكنه ارتكابه دون حساب."

وتستند سياسة أوباما بخصوص سوريا على هدف تفادى التورط العميق عسكريا فى فوضى الشرق الأوسط. ويتهم منتقدون أوباما بالتردد والعزوف عن خوض المخاطر.

ويركز تدخل أوباما المحدود على قتال تنظيم داعش الذى يسيطر على مساحات كبيرة من سوريا والعراق وكان مصدر إلهام لهجمات فى الولايات المتحدة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365