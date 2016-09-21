مفاجأة: النجمة المعتزلة حنان ترك تعود إلى الأضواء من دبي

القاهرة-عمرو رضا

وافقت النجمة المصرية المعتزلة حنان ترك على العودة إلى الأضواء، بعد سنوات طويلة من الغياب لأسباب دينية وسياسية، ومنحت موافقتها على الانضمام إلى عضوية لجنة تحكيم جائزة برنامج "قمرة" للإحسان الاعلامي، والذي يقدمه الإعلامي السعودي أحمد الشقيري، وستظهر حنان للمرة الأولى في حفل عام يوم 30 سبتمبر الجاري في قاعة الشيخ راشد في إمارة دبي، بعد احتجاب طال خمس سنوات كاملة.

حنان ستشارك عدداً كبيراً من نجوم الفن العربي عضوية لجنة التحكيم ومنهم المخرج حاتم علي، الكاتب السعودي تركي الدخيل، الإعلامية منى أبو سليمان، المطرب ماهر زين، وتقتصر مهمة لجنة التحكيم على مشاهدة فيديوهات قصيرة أرسلها المشاهدون من العالم العربي لا تتعدى مدتها الزمنية ثلاث دقائق وتضمن قيما انسانية وافكاراً مبتكرة، واختيار الفيلم الأفضل منها.

يذكر أنّ حنان رزقت مؤخراً بطفلها الخامس، كما تعاني مع أطفالها الأكبر من محنة اتهام زوجها السابق رجل الأعمال خالد خطاب بقضية أخلاقية، وبالوقت نفسه باتت خارج دائرة الضوء في مصر بعد اتهام زوجها الرابع والأخير محمود مالك بالارتباط بجماعة محظورة تحرّض على العنف، ولم تشارك الا بحملة إغاثة اسلامية لدعم أطفال غزة.