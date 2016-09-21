أخبار عاجلة

أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

غادة عادل وحسن الرداد أمام "مقارنة مستحيلة" مع الفنانة شادية والنجم رشدي أباظة!!

Google+ Print

الثلاثاء 20-09-2016 20:25

يقال إن الممثلة القديرة شهيرة كتبت نهاية مشوارها الفني بيدها عندما قررت إعادة تقديم أشهر أعمال المطربة المعتزلة الكبيرة شادية وكانت المقارنة في غير صالحها، والمفاجأة أن النجمة غادة عادل تفكر في اتخاذ القرار نفسه، بعدما عرض عليها إعادة تقديم الفيلم "الأيقونة" الزوجة رقم 13، على أن يقوم الفنان حسن الرداد بشخصية النجم الراحل رشدى اباظة!!

المغامرة "غير المأمونة" تبناها المنتج الشهير ممدوح شاهين، وسيعيد كتابة النص المؤلف أحمد الأبياري خاصة أنه يمتلك حق استغلال قصة الفيلم الذي كتبه والده الراحل أبو السعود الإبياري، مع ادخال تعديلات تناسب الظروف المعاصرة مع الحفاظ على الطابع الكوميدي والأحداث الرئيسية، وهو خطوة جديدة ضمن مرحلة تحويل أهم أفلام السينما المصرية لمسلسلات درامية تعرض بالشهر الفضيل ، ولم تتخذ غادة قراراً نهائياً حتى اللحظة، كما لم يتم الاستقرار على اسم المخرج وبقية نجوم العمل لحين الحصول على توقيع غادة والرداد على عقود المسلسل.

غادة عادل هل تقدر على الصمود أمام المقارنة مع صوت والمطربة "الأخف ظلاً" الفنانة شادية .. وتعيد تقديم رائعة السينما المصرية "الزوجة رقم 13"؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم