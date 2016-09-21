غادة عادل وحسن الرداد أمام "مقارنة مستحيلة" مع الفنانة شادية والنجم رشدي أباظة!!

يقال إن الممثلة القديرة شهيرة كتبت نهاية مشوارها الفني بيدها عندما قررت إعادة تقديم أشهر أعمال المطربة المعتزلة الكبيرة شادية وكانت المقارنة في غير صالحها، والمفاجأة أن النجمة غادة عادل تفكر في اتخاذ القرار نفسه، بعدما عرض عليها إعادة تقديم الفيلم "الأيقونة" الزوجة رقم 13، على أن يقوم الفنان حسن الرداد بشخصية النجم الراحل رشدى اباظة!!

المغامرة "غير المأمونة" تبناها المنتج الشهير ممدوح شاهين، وسيعيد كتابة النص المؤلف أحمد الأبياري خاصة أنه يمتلك حق استغلال قصة الفيلم الذي كتبه والده الراحل أبو السعود الإبياري، مع ادخال تعديلات تناسب الظروف المعاصرة مع الحفاظ على الطابع الكوميدي والأحداث الرئيسية، وهو خطوة جديدة ضمن مرحلة تحويل أهم أفلام السينما المصرية لمسلسلات درامية تعرض بالشهر الفضيل ، ولم تتخذ غادة قراراً نهائياً حتى اللحظة، كما لم يتم الاستقرار على اسم المخرج وبقية نجوم العمل لحين الحصول على توقيع غادة والرداد على عقود المسلسل.

غادة عادل هل تقدر على الصمود أمام المقارنة مع صوت مصر والمطربة "الأخف ظلاً" الفنانة شادية .. وتعيد تقديم رائعة السينما المصرية "الزوجة رقم 13"؟