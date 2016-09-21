أخبار عاجلة

أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو سمية الخشاب تشكو لجمهورها: الأعمال المعروضة عليّ "تافهة جداً"

Google+ Print

الثلاثاء 20-09-2016 20:35

خاضت الفنانة سمية الخشاب، أول حوار تفاعلي مع جمهورها عبر حسابها الرسمي "فيس بوك"، مؤكده أنها ستكون ناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة المقبلة، وستودع الكسل الذي أثر على انتشارها في الفترة الماضية، وأكدت أن عودتها للغناء لا تعني اعتزالها التمثيل، كما رفضت الخوض بتفاصيل حياتها الخاصة، والرد على شائعات طلاقها واعترفت بأن الاعمال المعروضة عليها للسينما "تافهة جدا" ولكنها لن تستسلم!!

الخشاب ظهر عليها الخجل بوضوح أثناء الحوار وتلقت أكثر من لفت النظر بسبب عدم وضوح صوتها و قالت : "لم أبتعد عن التمثيل"، كاشفة أنها ستخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "الحلال"، والذي يعد بمثابة عودة قوية لها في عالم الدراما، وأكدت اعتذارها عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "حدائق الشيطان"، كما كشفت عن خوضها تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة القادمة، إلا أنها تنتظر عمل جديد ومختلف، موضحة أن جميع الأعمال التي تعرض عليها "تافهة للغاية"، وهذا لا يليق بجمهورها.

وأكدت أنها لجأت لورش الكتابة للبحث عن سيناريوهات تصلح لعودة تليق بتاريخها في عالم السينما، واعترفت بأنها استسلمت للكسل فترات طويلة مؤخرا، ولكنها متأهبة هذه المرة لاستعادة مكانتها.

شاهد أول حوار تفاعلي بين سمية الخشاب وجمهورها

">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟