بالفيديو سمية الخشاب تشكو لجمهورها: الأعمال المعروضة عليّ "تافهة جداً"

خاضت الفنانة سمية الخشاب، أول حوار تفاعلي مع جمهورها عبر حسابها الرسمي "فيس بوك"، مؤكده أنها ستكون ناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة المقبلة، وستودع الكسل الذي أثر على انتشارها في الفترة الماضية، وأكدت أن عودتها للغناء لا تعني اعتزالها التمثيل، كما رفضت الخوض بتفاصيل حياتها الخاصة، والرد على شائعات طلاقها واعترفت بأن الاعمال المعروضة عليها للسينما "تافهة جدا" ولكنها لن تستسلم!!

الخشاب ظهر عليها الخجل بوضوح أثناء الحوار وتلقت أكثر من لفت النظر بسبب عدم وضوح صوتها و قالت : "لم أبتعد عن التمثيل"، كاشفة أنها ستخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "الحلال"، والذي يعد بمثابة عودة قوية لها في عالم الدراما، وأكدت اعتذارها عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "حدائق الشيطان"، كما كشفت عن خوضها تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة القادمة، إلا أنها تنتظر عمل جديد ومختلف، موضحة أن جميع الأعمال التي تعرض عليها "تافهة للغاية"، وهذا لا يليق بجمهورها.

وأكدت أنها لجأت لورش الكتابة للبحث عن سيناريوهات تصلح لعودة تليق بتاريخها في عالم السينما، واعترفت بأنها استسلمت للكسل فترات طويلة مؤخرا، ولكنها متأهبة هذه المرة لاستعادة مكانتها.

شاهد أول حوار تفاعلي بين سمية الخشاب وجمهورها