هل سيغني عبد العزيز الستاتي مع سعد لمجرد؟

قال نجم الأغنية الشعبية الفنان "عبد العزيز الستاتي" لإحدى المواقع الالكترونية المغربية ، أن الفنان سعد لمجرد الذي وصفه بالمتخلق والمجتهد اقترح عليه فكرة مشاركته (ديو) غنائي، وأبدى موافقته على ذلك .

ويلقب الجمهور المغربي عبد العزيز الستاتي ب"سلطان الكمنجة" أي سلطان (آلة الكمان) ، وهو من الفنانين العصاميين الذين استطاعوا أن يبصموا الغناء الشعبي المغربي ، حيث تحظى سهراته بإقبال منقطع النظير آخرها سهرته الناجحة في مهرجان موازين التي تفوقت على عدد كبير من نجوم العالم.

للإشارة فان سعد لمجرد أحيى قبل أيام سهرة بمدينة شرم الشيخ، غنى فيها بعض من أغاني عمرو دياب "حبيبي يا عمري" و أغنية" يهمك في إيه" كما غنى أغنية "بشرة خير" للفنان حسين الجسمي. كما لم يفوت سعد لمجرد الفرصة حيث أدى مجموعة متنوعة من أغانيه المغربية التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير .