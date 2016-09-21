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أشرف عبد الباقي وروجينا ومحمد إمام وسارة سلامة في زفاف ؤس ؤس

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الثلاثاء 20-09-2016 22:06

احتفل نجم محمد أسامة الشهير ب" ؤس ؤس" بزفافه على الآنسة رويدا وسط كل أصدقائه أبطال مسرح مصر وزعيمهم الفني الفنان أشرف عبد الباقي الذي حرص على أن يكون من أوائل المتواجدين بحفل الزفاف لاستقبال النجوم الذين حضروا حفل الزفاف.

الحفل بدأ في التاسعة مساء بالزفة التي رقص فيها ؤس ؤس وعروسه مع أسرتهما وأصدقائهما ثم اغاني دي جي.

بعد ذلك بدأت فقرة الفنان حسام حسني الذي قدم أغانيه التي أشتهر بها في التسعينيات وهي "كل البنات بتحبك" وغيرها من الأغنيات التي رقص عليها الحضور ومن بينهم الفنان أشرف عبد الباقي الذي حرص على مشاركة أبنائه في مسرح مصر فرحتهم بزفاف أحد أفراد فرقتهم وظل يرقص معهم لفترة طويلة ثم عاد ليجلس إلى جوار المنتج أحمد السبكي حيث ظلا يجلسان معاً طوال حفل الزفاف.

ومن طرائف حفل الزفاف قيام علي ربيع بغناء "أنا الأسد أهه" هو وباقي أبطال مسرح مصر.

وحرص ؤس ؤس من بداية حفل الزفاف على عدم السماح للمصورين الذين لا يعرفهم بدخول حفل الزفاف واختار مصوراً واحداً يعرفه جيداً.

بعد انتهاء فقرة حسام الحسيني قام العروسان بتقطيع تورتة الزفاف ثم حضر المطرب محمود العسيلي الذي أحيا الزفاف في جزئه الثاني وقدم الكثير من أغانيه التي تصلح للزفاف وغناها معه الحضور وبانتهاء فقرة العسيلي انتهى حفل الزفاف الذي لم يستمر كثيراً حيث انتهى في الثانية صباحاً.

حرص عدد كبير من الفنانين على الحضور منهم محمد ورامي إمام وأشرف زكي وروجينا وسارة سلامة وراندا البحيري وغيرهم.

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سيدتي

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