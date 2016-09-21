أنجلينا جولي تتقدم رسمياً بأوراق الطلاق من براد بيت!

ضجت العديد من المواقع العالمية بخبر أثار دهشة المئات، ويتوقع أن يحدث ضجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وهو طلب النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie الطلاق من زوجها الممثل الشهير براد بيت Brad Pitt، بعد علاقة دامت 12 عاماً.

وحسب ما ذكرت صحيفة الـ Daily mail العالمية، فإن مشاكل جولي (41 عاماً) وبيت (52 عاماً) تفاقمت في الآونة الأخيرة، ولم يعد الطرفان قادرين على تجاوزها أو حلّها.

ويبدو أن أنجلينا، التي شكلّت مع زوجها أحد أشهر وأهم ثنائيات هوليوود، لا تفكر بالتراجع عن قرارها المصيري، حيث أنها طالبته أيضاً بحضانة أطفالها الـ 6.

وفي التقرير الذي نشره موقع TMZ، قدمت الممثلة جولي يوم الإثنين الفائت الأوراق المطلوبة للمضي قدماً في معاملات الطلاق الرسمية، ما يعني أنها متشبثة برأيها، ولا مجال للتفاوض.

حتى الساعة، لم يدل أحد الطرفين بأي تصريح حول الموضوع، كما لم يوضح أي من المقربين منهم حقيقة الأمر، لكن يُعتقد أن القضية جدية ليست كالمرات السابقة، حسب ما أعلنت بعض المواقع.

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