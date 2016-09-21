أسباب صادمة وراء قرار أنجلينا جولي المصيري.. هذا ما كشفه محاميها!

خبر طلاق النجمين العالميين براد بيت Brad Pitt و أنجلينا جولي Angelina Jolie لم يمض عليه ساعات الوقت، إلا أنه تصدر عناوين الصحف والمواقع العالمية، وحوّل الثنائي إلى مادة دسمة كونهما من أكثر النجوم شهرة وتأثيراً على صعيد العالم.

قد يُرجع البعض سبب هذه "الضجة" الى علاقتهما التي استمرت 12 عاماً، وقد يتحدث آخرون عن "المد والجزر" الذي شهدته حياتهما العاطفية في الفترة الأخيرة، حيث أن عبارة "طلاق" رافقت "برانجلينا" على مدى السنتين الفائتتين، لكنها لم تكن جدية بهذا القدر كما هي اليوم.

سبب الطلاق الرئيسي

وعن السبب الرئيسي لطلب أنجلينا الطلاق، نقل موقع TMZ المعني بأخبار المشاهير، عن مصادر مقربة من الطرفين، أن ما أفقد النجمة صبرها، هو إدمان زوجها على تناول المخدرات وشرب الكحول. وقال المصدر نفسه إن الممثل أصبح عصبياً وسريع الغضب، ما أدى إلى تدهور علاقته بأطفاله الـ 6.

وقال Robert Offer محامي أنجلينا، إن الأخيرة إتخذت هذا القرار من أجل "صحة عائلتها"، ونفى وجود شخص ثالث دخل حياة أحد النجمين، نافياً بذلك أن يكون للخيانة أي علاقة بقرار الإنفصال، كما قد يعتقد البعض.

ولفت Robert إلى أن موكلته تطالب براد بيت بحضانة الأطفال، بسبب خوفها عليهم من المعاملة السيئة التي أظهرها في الفترة الأخيرة، كما أنها لا لن تطالبه بنفقة مادية.

يشار إلى أن علاقة براد بيت وأنجلينا جولي بدأت في العام 2004، وتكللت بالزواج عام 2014، وتوّجها وجود 6 أطفال في حياتهما، 4 منهم بالتبني.