"سبوتنيك" : صواريخ روسية تستهدف ضباطا من أمريكا وتركيا وقطر بحلب

سمر العشري

أفاد مصدر ميداني من محافظة حلب، بأن الصواريخ الثلاثة من نوع "كاليبر" التي أطلقتها السفن الروسية مؤخراً استهدفت غرفة عمليات للإرهابيين في ديرة عزة غرب حلب في منطقة جبل سمعان والتي تشتهر بالطبيعة الجبلية القاسية وتحوي المغارات القديمة.

وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن غرفة العمليات تضم 30 ضابطا قياديا من الجيش التركي والأمريكي والقطري والبريطاني ومن الموساد، ويديرون العمليات الإرهابية في حلب وإدلب.

أما عن الوضع الميداني حالياً، أضاف المصدر أن الجيش السوري قتل نحو 20 مسلحاً خلال الاشتباكات التي دارت اليومين الماضيين في منطقة 1070، حيث يوجد قناصة تطلق النار على المدنيين المتواجدين في منطقة الحمدانية، علماً بأنه يوجد جزء من منطقة 1070 مع الأهالي، وجزء آخر مع المسلحين، والجزء الثالث عبارة منطقة عسكرية مع الجيش السوري .

شبكةعيونالإخبارية

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