رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: سنعود خطوة بخطوة

يهدف إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي إلى عودة الدراويش إلى سابق عهده كأحد أندية القمة المستقرة في كافة الوجوه.

وجدد الإسماعيلي تعاقد محمد فتحي لاعب الوسط بعد أيام قليلة من التمديد لإبراهيم حسن.

وقال عثمان لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "حددنا السلبيات التي نسعى لعلاجها، ونهدف لعودة الإسماعيلي إلى سابق عهده وحل الأزمات والمشاكل حسب الأولويات".

وأضاف "التجديد للاعبين كان أحد الملفات التي التي بدأنا بها وانتهت بالتجديد لمحمد فتحي وإبراهيم حسن وسنحدد من سيكون عليه الدور للانتهاء من هذا الملف".

وأوضح "الإدارة تسعى من الآن قدر المستطاع لعلاج النقص في صفوف الفريق وسد ثغراته في يناير من خلال التعاقد للأماكن المتاحة في القائمة".

وأتم "أتمنى أن ننجح في المهمة لأن الأمور في غاية الصعوبة وليس لدينا سوى الله ومساندة وصبر الجماهير التي تتمنى أن ترى فريقها في أفضل حال".