أخبار عاجلة

أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الري يعود من الخرطوم بعد توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة

Google+ Print
وزير الري يعود من الخرطوم بعد توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة وزير الري يعود من الخرطوم بعد توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة

 

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري

وصل مطار القاهرة الدولي، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قادمًا من السودان، بعد حضور اجتماعات سد النهضة، حيث تم توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة.

وصرحت مصادر بالمطار، أن وزير الموارد المائية والري أنهي إجراءات وصوله من استراحة كبار الزوار بالمطار، علي الطائرة المصرية القادمة من بالسودان.

وكان الوزير، أكد خلال كلمته في احتفالية توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة، التي أقيمت بالخرطوم، أن التوقيع يتوج مجهودات كبيرة، بذلت منذ سنين مضت، قائلًا “لقد واجهنا معا تحديات كبيرة، ولكن نجحنا في التغلب عليها، من خلال بذل الجهد، وإبداء المرونة”.

وأكد عبد العاطى، أن الدول الثلاث لديها الرغبة والالتزام، للاستمرار في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معتمدين على الأجواء الإيجابية، لمواصلة ما تم بناؤه وتحقيقه، معربًا عن أمله في أن يقوم أعضاء اللجنة الثلاثية، والشركات المختارة، بإنجاز الدراسات المطلوبة، طبقًا للمعايير الدولية، ووفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

والتقى وزير الري، خلال زيارته علي هامش اجتماعات سد النهضه، الرئيس السوداني عمر البشير، لدعم التعاون المشترك بين والسودان في القضايا المشتركة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم