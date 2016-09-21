وزير الري يعود من الخرطوم بعد توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة

وصل مطار القاهرة الدولي، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قادمًا من السودان، بعد حضور اجتماعات سد النهضة، حيث تم توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة.

وصرحت مصادر بالمطار، أن وزير الموارد المائية والري أنهي إجراءات وصوله من استراحة كبار الزوار بالمطار، علي الطائرة المصرية القادمة من بالسودان.

وكان الوزير، أكد خلال كلمته في احتفالية توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة، التي أقيمت بالخرطوم، أن التوقيع يتوج مجهودات كبيرة، بذلت منذ سنين مضت، قائلًا “لقد واجهنا معا تحديات كبيرة، ولكن نجحنا في التغلب عليها، من خلال بذل الجهد، وإبداء المرونة”.

وأكد عبد العاطى، أن الدول الثلاث لديها الرغبة والالتزام، للاستمرار في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معتمدين على الأجواء الإيجابية، لمواصلة ما تم بناؤه وتحقيقه، معربًا عن أمله في أن يقوم أعضاء اللجنة الثلاثية، والشركات المختارة، بإنجاز الدراسات المطلوبة، طبقًا للمعايير الدولية، ووفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

والتقى وزير الري، خلال زيارته علي هامش اجتماعات سد النهضه، الرئيس السوداني عمر البشير، لدعم التعاون المشترك بين مصر والسودان في القضايا المشتركة.