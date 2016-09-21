محاكمة المتهمين بخلية دمياط الإرهابية..غدًا

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأربعاء، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 28 متهمًا، من بينهم 12 محبوسين لاتهامهم بتأسيس جماعة علي خلاف القانون واعتناق أفكار تكفيرية للحاكم، واستحلال الكنائس واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة وتصنيع المفرقعات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط الإرهابية”.

و تعقد الجلسة برئاسة المستشارسعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدة اتهامات، منها تأسيس والأشتراك في جماعة إرهابية علي خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء عملها، وإتلاف أموال عامة وخاصة، بوضع النار علي الحانوت الخاص بعادل بطرس صليب إبراهيم ما نتج عنه ضرر مالي، وشرعوا في تصنيع المواد والعبوات المتفجرة، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية “5 بنادق آلية” وذخائر بدون ترخيص، والتخابر مع جماعة مقرها خارج البلاد بـ”سوريا، والعراق”.