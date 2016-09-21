أمين عام مجلس التعاون والمبعوث الأممي يبحثان الأوضاع في اليمن

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء مع اسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في اليمن والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وأعرب الأمين العام خلال اللقاء -بحسب بيان للامانة العامة لمجلس التعاون – عن دعم دول مجلس التعاون لجهود المبعوث الأممي لاستكمال مشاورات السلام اليمنية.

وكان الزيانى قد شارك في افتتاح الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي بدأت أعمالها اليوم الثلاثاء بحضور قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وممثلي الدول المشاركة وذلك بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

أ ش أ