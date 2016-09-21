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صور.. انطلاق فعاليات الدورة الـ9 لمهرجان «سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية»

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صور.. انطلاق فعاليات الدورة الـ9 لمهرجان «سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية» صور.. انطلاق فعاليات الدورة الـ9 لمهرجان «سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية»

فعاليات مهرجان «سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية»

افتتح الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة، مساء اليوم الثلاثاء، الدورة التاسعة لمهرجان «سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحي»، بمسرح بئر يوسف، في قلعة صلاح الدين الأيوبي، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتور أيمن عبد الهادي، وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 27 من الشهر الجاري، ويشارك في المهرجان هذا العام 23 دولة، منها الهند، باكستان، اليونان، السنغال، الصين، أمريكا، نيجيريا، أثيوبيا، المالديف، المغرب،غانا، الجزائر،غينيا، فرنسا، السودان، تونس، سيريلانكا، الكويت، رومانيا، إسبانيا، تايلاند”، وأندونسيا ضيف شرف هذة الدورة.

ويكرم المهرجان اسم الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل، والمعلم فهيم جرجس رزق، والمفتى الأسبق الدكتور علي جمعة، والأنبا موسى أسقف الشباب، والدكتور محمود حمدي زقزوق، والدكتور علي السمان، والمنشد الكبير عبد القادر المرعشلي.

وتقام عروض المهرجان بقلعة صلاح الدين، وقبة الغوري، ومسرح ساحة الهناجر، وشارع المعز- والذي سيقام به «ديفيلية» للفرق المشاركة يوم 21 سبتمبر-، ومركز طلعت حرب الثقافي، وقصر بنها، والقناطر الخيرية، والمركز الثقافي القبطي.

ويتزامن افتتاح المهرجان مع اليوم العالمي للسلام، والذي تشارك فيه جميع فرق المهرجان بتقديم معزوفة كونية تندمج فيها جميع ثقافات الشعوب، لاستعراض مهارة أداء المنشدين، كما تتداخل الفرق الفنية فى حوار فنى بديع يُبرز جماليات ومقامات فن الإنشاد حول العالم.

المراسل عمر جمال

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