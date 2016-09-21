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ننشر منطوق حكم حبس 9 أمناء شرطة 3سنوات لاعتدائهم على أطباء مستشفى المطرية

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ننشر منطوق حكم حبس 9 أمناء شرطة 3سنوات لاعتدائهم على أطباء مستشفى المطرية ننشر منطوق حكم حبس 9 أمناء شرطة 3سنوات لاعتدائهم على أطباء مستشفى المطرية

>كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح المطرية، برئاسة المستشار يحيى عادل صادق، وأمانة سر محمد أبو المجد، بحبس 9 أمناء شرطة سنتين مع الشغل وكفالة ألفى جنيه، كما قضت المحكمة بحبس كل متهم سنة مع الشغل، وكفالة ألف جنيه عن التهمة الثالثة "احتجاز بدون وجه حق"، مع تغريمهم 5 آلاف جنيه لكل متهم عن التهمة الرابعة.

 

وجاء منطوق الحكم غيابى للمتهم الخامس وحضورى لباقى المتهمين عن التهمتين الأولى والثانية "الضرب والتعذيب للارتباط"، وألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض مدنى 10 آلاف جنيه لنقيب الأطباء، مع إلزامهم بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض للمجنى عليهم "الطبيبين" ورفض الادعاء المدنى.


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