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Sane في لبنان!

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الثلاثاء 20-09-2016 16:51

تم إطلاق مستحضرات SANE للتجميل المصنوعة في إيطاليا، وهي علامة تجارية جديدة في مستحضرات التجميل في حفل اقيم في O1NE بحضور نخبة من الضيوف بينهم مشاهير وشخصيات لبنانية ودولية.
وتخلل الحفل الذي قدمته الاعلامية رولا كعدي، استعراضاً نفذته عارضات أزياء طُليت أجسامهن بمنتجات العلامة التجارية على يد محترفين في التجميل حضروا من باريس خصيصاً لهذا الحدث. وشملت العروض الترفيهية الأخرى عروضاً للدمى وراقصي النار والتنانين الصينية ما أضفى جواً من المرح على الاحتفال الذي اختُتم بعرض غنائي أطرب الحضور.
مستحضرات SANE للتجميل مصنوعة في أهم المختبرات الأوروبية؛ في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا بالاعتماد على أحدث التركيبات.

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سيدتي