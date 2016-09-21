استعدي لإبهار الجميع مع مجموعة مكياج الخريف من كلارنس

هل تعشقين الرموش الكثيفة؟

سوف تعشقين ماسكارا Mascara Supra Volume الجديدة. احصلي على رموش مذهلة لم تتمتعي بها من قبل، ولفترة أطول*. لتحصلي على تأثير العيون القوية المثيرة، احرصي على الاهتمام بصفاء البشرة ونعومة الشفتين. في فصل الخريف هذا العام، مجموعة الماكياج من Clarins سوف تتحول إلى جزءٍ من الروتين اليومي لكل امرأة، لتجعل حياتهن أكثر جمالاً. استمتعي بملمس العناية بالبشرة وسهولة الاستخدام، إضافة إلى ألوان جديدة من ظلال الجفون تصلح لجميع المناسبات.

1-بشرة مثالية طوال اليوم

Everlasting Foundation+ مع SPF 15

بشرة مثالية، بدون بقع، بدون عيوب. كريم مثالي يثبت حتى الليل.

ثبات مثالي بفضل مسحوق الخيزران مع تقنية High Fidelity System+. يتمتع Everlasting Foundation+ بتغطية مثالية تقلل من ظهور البقع الداكنة والاحمرار ويضفي على البشرة مظهراً طبيعياً.

كريم أساس يعتني ببشرتك

لأن بشرتك تواجه بيئة ملوثة تضر بحيوية بشرتك وتوازنها. نقدم لكِ تركيبة معززة بمركبات Clarins المضادة للتلوث. كما يحميEverlasting Foundation+

البشرة أيضاً من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية من نوعي UVA وUVB، بفضل المرشحات المعدنية 100%.

Blush Prodige

إشراقة طبيعية في ثوانٍ معدودة

سواءً كنتِ تستخدمين درجات الوردي أو الخوخي أو البرتقالي، فإن لأحمر الخدود تأثيراً رائعاً على إشراقة بشرتك وإبراز ملامح وجهك. يمكنك وضع Blush Prodige

في طبقات متعددة لتحصلي على مظهر طبيعي ساحر يدوم طويلاً، بفضل خلاصة المواد المعدنية والنباتية -مسحوق الخيزران وخلاصة الطماطم.



2-كثافة حسب رغبتكِ

الحجم: 20 ملليلتراً Eye Contour Balm يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة

الخطوة الأولى من ماكياج العيون

لوضع ماكياج عيون يدوم طويلاً بسهولة، عليكِ الاهتمام أولاً بالجفون والمنطقة المحيطة بالعينين، كل يوم، صباحاً ومساءً. يحتوي Eye Contour Balm على مركب حصري من Clarins يستخدم زبدة الشيا في

ترطيب وتنعيم الجلد الرقيق في المنطقة المحيطة بالعينين،

هذا بخلاف فاعلية هذا المستحضر في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في المنطقة المحيطة بالعينين.

خطوة مثالية تعزز من كفاءة الدورة الدموية في الأوعية الدقيقة.

قومي بتدفئة المستحضر بين أطراف أصابع يديكِ أولاً قبل وضعه على البشرة، ثم اضغطي على بشرتك برفق نحو الخارج. كرري الخطوات ثلاث مرات أعلى العين وأسفلها.

جدبد

Mascara Supra Volume

نجحت Clarins في إعادة ابتكار ماسكارا الرموش الكثيفة: عبوة واحدة، وتأثيران مختلفان

للتجميل والعناية بالرموش.تركيبة فريدة أساسها شمع الخرنوبا وزهرة الكاسيا تكون غشاءً يغلف الرموش ويحافظ على شكلها المثالي، ويتركها غضة وجميلة،

لتتمتعي برموش كثيفة تدوم طويلاً في ثوانٍ معدودة.

intense black

مصنوعة من ألياف شديدة النعومة لتغلف الرموش بشكل مثالي، وتغطيها بالتساوي بالماسكارا القوية الخالية من التكتلات. الفرشاة تغطي جميع الرموش بلا استثناء بفضل طرفها المدبب الذي يغلف ايضاً الرموش الصغيرة في طرفي العين.

جديدعلبة ظلال جفون 4 ألوان

أربعة ألوان من ظلال الجفون تتكامل مع بعضها بعضاً، يمكنكِ استخدام كلٍّ منها على حدة أو استخدامها معاً

لتحصلي على تنويعات متعددة لجمال عينيكِ.

لون كثيف في ثوانٍ قليلة

غني بالأصباغ المعدنية المكثفة ليُغطي الجفن بمسحة واحدة. ألوان عصرية للاستعمال اليومي: nude، وrosewood، وbrown. العبوة سهلة الاستخدام تأتي في تنويعات لامعة، وغير لامعة، وببريق اللؤلؤ ويمكن وضعها في طبقات للحصول على لون أكثر كثافة باستخدام الفرشاة المزدوجة.

تركيبة يصلح استخدامها جافةً أو مبللةً، فتنساب بودرة ظلال الجفون الجافة على الجفن لمظهر ناعم، كما يمكنك وضعها مبللةً لمكياج أكثر كثافة. في كلتا الحالتين، استمتعي بظل جفون ثابت طوال اليوم.

دللي شفتيكِ

Joli Rouge ينساب فوق شفتيكِ لتغطية مثالية، حيث تغطي تركيبته الناعمة

الشفتين تماماً من أول مسحة دون تسرب اللون خارج حدود الشفاه. لن تستطيع شفتيكِ مقاومة نكهة التوت الأحمر الخاصة بمنتجات Clarins.

ألوان الخريف

أربع درجات قوية ومشرقة، من لون البشرة الطبيعي إلى اللون الأحمر الكلاسيكي لتلائم جميع رغباتك.