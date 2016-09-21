"أباي روايال" ABEILLE ROYALE كريمات جديدة للنهار والليل من غيرلان

كريمات جديدة للنهار والليل "إصلاح مثالي وَليد العسل والعسل الملكي."

قام مركز أبحاث "جيرلان" Guerlain Research بتطوير مستحضرات العناية بالبشرة المقاومة لظهور علامات التقدّم في السنّ ضمن مجموعة "أباي روايال" Abeille Royale وهي تتألّف من مكوّنات نشطة ذات خصائص إصلاح إستثنائيّة مشتقّة من منتجات النحل*، لا سيّما عسل جزيرة ويسان في فرنسا. ولقد أُعيد تعديل تركيبات كريمَي النهار الجديدَين وكريم الليل الجديد لتوفير فعالية وإرهاف أكبر.

النتيجة:

يتحوّل مظهر البشرة بشكلٍ فوري ودائم، وتقلّ العلامات الظاهرة لتقدّم البشرة في السنّ من أجل تلبية توقّعات النساء بدقة أكبر من ناحية العناية بالبشرة المقاومة لعلامات التقدّم في السنّ.



كريم النهار DAY CREAM

وكريم النهار الغنيّ RICH DAY CREAM:

كريمان إثنان، ملمسان إثنان، وتركيبتان ابتكاريّتان.

شدّ البشرة - تخفيف التجاعيد - تعزيز التألّق

تقنيّة إبتكاريّة

يتواجد في قلب كريمات النهار الجديدة من "أباي روايال" Abeille Royale مركّز إصلاحي يتمتّع بمفعول شامل يعمل على كافة المستويات الرئيسيّة للبشرة من أجل تحسين إشراقها وجودة تركيبتها.

نتجَ عن اكتشاف مختبرات أبحاث "جيرلان" Guerlain Research أنّ عسل ويسان يساعد على تحفيز إنتاج الجينات التي ترمّز مادتَين بروتينيّتَين تلعبان دوراً هاماً في تشكيل طبقة البشرة الواقية (تنشيط تعبير جين كورنيفين بنسبة 50%، وتعبير جين الإيلافين بنسبة 27% من خلال استنبات الخلايا الكيراتينيّة)*.

وهو يضمّ نوعَين من حمض الهيالورونيك:

• حمض ذات وزن جزيئي ثقيل يعمل بسرعة على صعيد سطح البشرة ويرطّب البشرة وينعمها، مع تخفيف التجاعيد والخطوط الرفيعة.

• حمض ثاني ذات وزن جزيئي خفيف يمرّ عبر شبكة البشرة من أجل:

- تحفيز تكاثر خلايا سطح البشرة* لتخفيف الشوائب السطحية

- تحفيز إنتاج الكولاجين وخلايا الفبروبلاست في الأدمة*

تركيبات مرهفة

تُشكّل تركيبة كريم النهار الجديد توازناً مثاليّاً بين الغنى والخفّة.

يُمكن الشعور فوراً بالنعومة المريحة للتركيبة، مما يجعل البشرة مشرقة ومُفعمة بشعور بالراحة.

ويتمتّع كريم النهار الغنيّ Rich Day Cream بتركيبة ممتعة تماماً مثل بلسم غنيّ. إنها غنيّة بزبدة شمع العسل ومستخلصة من مصادر طبيعيّة بالكامل، فهي تنساب بلطف على البشرة فتجعلها تبدو أكثر نعومة بشكلٍ فوري. إنّها متعة فاخرة يعزّزها لونها العسلي.

عند التطبيق، يمنح عطر هذا الرحيق الخفيف والنضر والمشبّع بأشعة الشمس إطلالة ساحرة للبشرة. وتندمج الدرجات الغنيّة بعطر العسل في خلاصة شمع العسل مع النكهات الغنيّة بعطر أزهار الميموزا والآس البرّي، فتمتزج مع عطر الأعشاب النضرة...

كريم النهار Day Cream:

يوماً بعد يوم،

يبرز مفعول شامل مقاوم لعلامات تقدّم البشرة في السنّ مع تحوّل واضح لسطح البشرة(3):

كريم النهار الغنيّ Rich Day Cream:

يوماً بعد يوم،

يبرز مفعول شامل مقاوم لعلامات تقدّم البشرة في السنّ مع تحوّل واضح لسطح البشرة(1):

1 تقييم ذاتي لدى 60 إمرأة، الاستعمال لمدة شهرٍ واحد

2 اختبار تجريبي، 15 متطوعة

3 تقييم تحليلي طبي، عدد النساء بين 31 و34، تطبيق مرّتَين في اليوم طوال 56 يوماً

4 تقييم تحليلي طبي، عدد النساء بين 31 32، تطبيق مرّتَين في اليوم طوال 56 يوماً

كريم الليل NIGHT CREAM:

شدّ البشرة – تخفيف التجاعيد – زيادة النضارة

يقوم كريم الليل من "أباي روايال" Abeille Royale Night Cream بتعزيز القدرة الطبيعيّة لبشرتنا على تجديد نفسها خلال الليل بفضل مركّز الإصلاح من "أباي روايال" Abeille Royale Repairing Concentrate الغني بالعسل المغربي والذي يدمج بين مفعول مضاد للأكسدة ومفعول ملطّف.

تستهدف الخصائص المضادة للأكسدة في العسل المغربي الذرات الحرّة السامة(1) وتقوم بتخفيض إنتاجها بمعدّل النصف. كما تخفّف أيضاً بدرجة مذهلة البروستا غلاندنيات E2، وهي خلايا التهابيّة وسيطة(1) تساهم في تقدّم البشرة المبكر في السنّ.

وتساهم التركيبة المترفة والناعمة بشكلٍ حريري بجعل التطبيق ممتعاً، وتعد بفعالية ضدّ التجاعيد ولصالح شدّ البشرة وملامح الوجه خلال الليل، الفترة الأكثر ملاءمة لتجدّد البشرة.

مع كريم الليل NIGHT CREAM:

منذ الصباح الأوّل، يقوم كريم الليل من "أباي روايال" Abeille Royale Night Cream بجعل البشرة أكثر إشراقاً(2).

إشراق البشرة:

ليلة تلو الأخرى،

يقوم كريم الليل من "أباي روايال" Abeille Royale Night Cream بتجديد البشرة للحصول على نتائج ملحوظة مع التطبيق المتكرّر(2):

(1) المكوّنات خاضعة لتجارب مخبريّة

(2) تقييم تحليلي طبي، عدد النساء يتراوح بين 27 و33، تطبيق واحد في المساء طوال 56 يوماً

(3) اختبار تجريبي، 14 متطوعة

(4) تقييم سطح الخطوط الرفيعة في زاوية العين الخارجيّة وفق تصنيف بازين (من صفر إلى 6).

تقنيّة تطبيق محترفة

للكريمات الثلاثة

بفضل تقنيّة تطبيق "جيرلان" Guerlain التي طوّرتها صوفيا كريمسر، مديرة التدريب والتطوير العالميّين في سبا ومعهد "جيرلان" Guerlain، إمنحي بشرتكِ لحظةً من الخبرة الصافية باستخدام تقنيّات تطبيق دقيقة لأمثلة فعاليّة شدّ وتلطيف البشرة.

يكون التطبيق ناعماً ومرهفاً:

• مارسي بعض الضغط على إطار الوجه بواسطة رؤوس أصابعكِ.

• كرّري هذه الخطوة عند ناحية أعلى بمعدل 2 سنتيمتر، وأعيدي الخطوة لغاية بلوغ خطّ الشعر.

• ثم أنقري بخفّة في كافة أنحاء الوجه، مع الاهتمام بشكلٍ خاصّ بالنواحي الأكثر تضرراً.