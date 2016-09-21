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السيسي:نتحمل مسؤولية التقدم كقادة للشعوب..والمصريون فرضوا إرادتهم لتحسين الأوضاع

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السيسي:نتحمل مسؤولية التقدم كقادة للشعوب..والمصريون فرضوا إرادتهم لتحسين الأوضاع السيسي:نتحمل مسؤولية التقدم كقادة للشعوب..والمصريون فرضوا إرادتهم لتحسين الأوضاع

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، أن أطلقت مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بإبعادها البيئة والاجتماعية والاقتصادية باعتمادها لأجندة التانمية 2030، ووثيقة أديس أبابا لتمويل التنمية العام الماضى.

وأوضح السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،  أن مصر ملتزمة بتوجيه الدعم للقارة الأفريقية بمختلف دولها، وحريصة على تعزيز التعاون وفقًا للقواعد والقوانين للعلاقات بين اليبلاد وبعضها.

وقال الرئيس السيسي :” أؤكد باعتباري رئيسًا لمؤتمر السلم والاستقرار الأفريقي التزام أفريقيا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه العام الماضي خلال قمة المناخ بفرنسا لمواجهة تغيرات المناخ حول العالم”.

وأضاف الرئيس السيسي أنه على المجتمع الدولي وادجته السعي إلى التقدم وتحقيق التنمية على كافة الأصعدة باعتبارهم كقادة للعالم وشعوبه، مؤكدًا أن الشعب المصري استطاع فرض إرادته لتحسين أوضاع البلاد.

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