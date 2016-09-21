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التشكيل – النني أساسي مع أرسنال أمام نوتينجام في الكأس

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التشكيل – النني أساسي مع أرسنال أمام نوتينجام في الكأس التشكيل – النني أساسي مع أرسنال أمام نوتينجام في الكأس

ظهر الدولي المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة نوتينجام فورست في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويلتقي أرسنال خارج ملعبه مع نوتينجام فورست ضمن دور الـ32 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كابيتال وان" في المباراة التي تقام بملعب سيتي جراوند.

وشارك النني مع أرسنال في 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي وصنع هدفا في الفوز الأخير على هال سيتي برباعية.

ويعتمد أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال على مجموعة من اللاعبين الشباب في هذه المباراة، حتى يمنح الأساسيين راحة قبل مواجهة تشيلسي في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل أرسنال كاملا كالآتي:

المرمى: مارتينيز.

الدفاع: مايتلاند نيليس – هولدينج – جابريال باوليستا – كيران جيبس.

الوسط: محمد النني – جرانيت تشاكا – أوكسلاد تشامبرلين – ريني أديلايد.

الهجوم: أبوكوم – لوكاس بيريز.

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