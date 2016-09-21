انتهت - نوتينجام (0)-(3) أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نوتينجام فورست وأرسنال في دور الـ32 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كابيتال وان".

ويشارك الدولي المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال في المباراة من البداية.

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نهاية المباراة بفوز أرسنال بثلاثية نظيفة.

ق87: التبديل الأخير لأرسنال بدخول بيليك وخروج نيلس.

ق83: فينجر يجرى تبديلين دفعة واحدة فى صفوف أرسنال بخروج اديلادي واكبوم ودخول ويلوك وزلالم.

ق 71: لوكاس بيريز يسجل الهدف الثاني له والثالث لأرسنال بعدما راوغ حارس مرمى نوتينجام.

ق 60: لوكاس بيريز يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ق 59: ركلة جزاء يحصل عليها أرسنال عن طريق لوكاس بيريز.

بداية الشوط الثاني مع سيطرة من أرسنال.

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف جرانيت جاكا.

ق 43: محمد النني يسدد بقوة بجوار المرمى.

ق35: بطاقة صفراء للاعب أرسنال روب هولدينج.

ق 24: سجل أرسنال الهدف الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق جرانيت جاكا.

ق16: البطاقة الصفراء الأولي لنوتنجهام فورست من نصيب اللاعب نيكولاس بنتندر

ق 13: مهاجم أرسنال أكبوم ينفرد بالمرمى ويصوب لكن حارس نوتينجام يتألق ويتصدى للكرة.

ق 9: فرصة خطيرة من نوتينجام عن طريق كاسامي الذي انفرد بالمرمى وسدد بجوار القائم.

انطلاق المباراة