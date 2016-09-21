تريزيجيه يلمع ويسجل مرتين ليتأهل بموسكرون في كأس بلجيكا

سجل محمود حسن "تريزيجيه" جناح موسكرون مرتين وقاد فريقه للتأهل لدور الـ16 من كأس بلجيكا على حساب ديزيل سبورت يوم الثلاثاء.

وحل موسكرون ضيفا على ديزيل سبورت الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية ضمن دور الـ32 لكأس بلجيكا.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 ليتجه الفريقان لوقت إضافي.

وسجل تريزيجيه هدف فريقه الثالث من رأسية في الدقيقة 108، قبل أن يتعادل الفريق المضيف، وتتجه المباراة لركلات الترجيح.

ماراثون ركلات الترجيح وصل للركلة التاسعة لكل فريق بعد التعادل 4-4 في أول خمس ركلات، فسجل تريزيجيه الركلة الأخيرة التي تأهلت بفريقه.

وكان لاعب الأهلي السابق قد سجل في شباك وسترلو بالدوري البلجيكي يوم السبت الماضي.