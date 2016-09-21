غدًا.. إعادة محاكمة 3 من حركة 6 أبريل بقضية «التظاهر دون تصريح»

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا الأربعاء، إعادة محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد، في اتامهم بالتظاهر دون تصريح، والتجمهر.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وأسامة ياسين، وأمانة سر أحمد صبحي.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهمين من 6 أبريل غيابيًا بالسجن المؤبد فتقدموا بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم.

ووجهت النيابة للمتهمين إنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام، وإذاعة عمدًا بيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.