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عبد المنعم سعيد: السيسي ينقل رسالة مصر للعالم بالأمم المتحدة

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عبد المنعم سعيد: السيسي ينقل رسالة مصر للعالم بالأمم المتحدة عبد المنعم سعيد: السيسي ينقل رسالة مصر للعالم بالأمم المتحدة

الدكتور عبد المنعم سعيد، خبير العلاقات الدولية

 

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، خبير العلاقات الدولية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح ، في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي بمثابة نقل رسالة للعالم عن ، خاصة في ظل محاولة البناء الداخلي الذي تعمل عليه القيادة السياسية، وتجاوز فترة الثورات.

وأضاف «سعيد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن مصر حققت مكسبًا كبيرًا من خلال لقاء «السيسي» مع كل من هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ومنافسها عن الحزب الديمقراطي، دونالد .

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن البيان الذي أصدرته حملة «ترامب» عقب لقائه بـ«السيسي» هو بمثابة وعد بأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية صديقة لمصر حال فوزه بانتخابات الرئاسة.

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