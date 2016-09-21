رسميا.. الحكومة تؤكد: نتابع شحنات القمح المستورد

تأكيدا لما نشره "اليوم السابع" ، أكد مجلس الوزراء، فى بيان رسمى له، مساء اليوم الثلاثاء، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تلقى تقريراً من وزير التموين حول شحنات القمح المستورد، وذلك في ضوء إلغاء المناقصة الثالثة لعمليات التوريد التي أجريت أمس.

وأكد البيان، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يتابع بدقة الموقف الخاص بمناقصات القمح المستورد، والتى أجرتها وزارة التموين مؤخراً.

وكانت مصادر حكومية مسئولة، قد أكدت لـ"اليوم السابع" أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يتابع تفصيليا وعن قرب مع الجهات المعنية، تقرير حول ملف استيراد القمح.

وأوضحت المصادر، أن رئيس الوزراء تلقى تقرير من اللواء محمد على مصيلحى، حول المناقصات الثلاثة التى تمت بشأن القمح، والتى كان أخرها أمس الاثنين، والتى أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية إلغاء المناقصة الثالثة لاستيراد القمح، وذلك بعد عدم تقدم أى من الشركات بعروض حسب المواصفات الجديدة، التى تنص على خلو القمح من أى نسبة من فطر الإرجوت.