أخبار عاجلة

أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس وزراء بريطانيا: 21 مليار دولار حجم معوناتنا الإنسانية

Google+ Print
رئيس وزراء بريطانيا: 21 مليار دولار حجم معوناتنا الإنسانية رئيس وزراء بريطانيا: 21 مليار دولار حجم معوناتنا الإنسانية

>كتب محسن البديوى

قالت تريزا ماى، رئيسة وزراء المملكة المتحدة، إن بريطانيا خلال الـ5 سنوات الماضية استثمرت 9 مليارات دولار فى نظام المعونات الإنسانية، وتعهدت بتقديم 12 مليار دولار للاستجابة للأزمات الإنسانية. وأضافت أن بلادها ستواصل تعزيز شراكاتها للمساعدة فى حل الأزمات العالمية، مشددة على ضرورة توظيف التكنولوجيا لمحاربة التنظيمات الإرهابية، ومحاربة الأفكار المتطرفة على منصات الإنترنت.

 

 

وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، فى كلمتها بالأمم المتحدة فى نيويورك، نية بلادها زيادة دعمها الأمنى لبناء القدرات الخاصة، مطالبة الدول الأخرى أن تحذوا نفس الخطوات. وأشارت إلى أن 65 مليون نسمة أرغموا على مغادرة بلادهم فى سابقة لم يشهدها التاريخ من قبل.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365