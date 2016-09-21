رئيس وزراء بريطانيا: 21 مليار دولار حجم معوناتنا الإنسانية

قالت تريزا ماى، رئيسة وزراء المملكة المتحدة، إن بريطانيا خلال الـ5 سنوات الماضية استثمرت 9 مليارات دولار فى نظام المعونات الإنسانية، وتعهدت بتقديم 12 مليار دولار للاستجابة للأزمات الإنسانية. وأضافت أن بلادها ستواصل تعزيز شراكاتها للمساعدة فى حل الأزمات العالمية، مشددة على ضرورة توظيف التكنولوجيا لمحاربة التنظيمات الإرهابية، ومحاربة الأفكار المتطرفة على منصات الإنترنت.

وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، فى كلمتها بالأمم المتحدة فى نيويورك، نية بلادها زيادة دعمها الأمنى لبناء القدرات الخاصة، مطالبة الدول الأخرى أن تحذوا نفس الخطوات. وأشارت إلى أن 65 مليون نسمة أرغموا على مغادرة بلادهم فى سابقة لم يشهدها التاريخ من قبل.