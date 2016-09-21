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غدًا.. استئناف محاكمة 11 متهمًا في «أحداث عنف كرداسة»

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غدًا.. استئناف محاكمة 11 متهمًا في «أحداث عنف كرداسة» غدًا.. استئناف محاكمة 11 متهمًا في «أحداث عنف كرداسة»

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا الأربعاء، محاكمة 11 متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين في القضية رقم «20352 لسنة 2014» جنايات كرداسة للمحاكمة الجنائية، وتضم 11 متهمًا -منهم 10 هاربين ومتهم واحد محبوس-، اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

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