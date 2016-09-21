العاهل الأردني: يجب تضافر الجهود لحل أزمة اللاجئين

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الدول للتغلب على مشاكل أزمة اللاجئين.

وقال العاهل الاردني فى كلمته أمام الأمم المتحدة إن تدفق اللاجئين السوريين سبب ضغطا كبيرا على اقتصاد بلاده وميزانيتها، موضحا أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية زاد العبء على الأردن بلجوء 2 مليون ونصف المليون سوري.

وأكد أن الحل المستدام لأزمة اللاجئين السوريين بحمايتهم من تجار البشر ومن داعش، مشددا على ضرورة استجابة الجميع بشكل مشترك للتحديات أمامنا.

ورأي أن الأفكار المغلوطة عن الإسلام والمسلمين تصب في خدمة أجندة الإرهابيين الساعية لإشعال فتيل حرب عالمية وذلك من خلال تعميق وتغذية الانقسام والاستقطاب في المجتمعات بين الشرق والغرب، حيث تقوم كل مجموعة بوصم الأخرى وتنغمس أكثر فأكثر في سوء الظن بالآخر ورفضه.

أ ش أ