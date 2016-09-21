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مقتل 22 إرهابيا من (داعش) بالشرقاط. ومصرع قيادي بارز بالتنظيم جنوب الموصل

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مقتل 22 إرهابيا من (داعش) بالشرقاط. ومصرع قيادي بارز بالتنظيم جنوب الموصل مقتل 22 إرهابيا من (داعش) بالشرقاط. ومصرع قيادي بارز بالتنظيم جنوب الموصل

الجيش العراقي

قتلت القوات العراقية المشتركة، اليوم الثلاثاء، 22 إرهابيا من تنظيم(داعش) خلال عملية تحرير قريتى “الجمسة” و”الشبالي” جنوب الشرقاط شمالى محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن اجمالى خسائر داعش بالقريتين تدمير خمس سيارات مفخخة واخريين ذات دفع رباعى ورشاشين أحاديين وإسقاط طائرتين للتجسس ومقتل 22 مسلحا من التنظيم.

على صعيد متصل، كشف جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمجلس أمن إقليم كردستان العراق عن مقتل القيادى البارز فى تنظيم (داعش) الإرهابى أبو عبد الرحمن الشيشانى جنوب الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق بقصف لطيران التحالف الدولى.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب بكردستان اليوم، مقتل القيادى البارز فى داعش “تاماس” المكنى “أبو عبد الرحمن” الشيشانى قرب ناحية الشورى جنوب مدينة الموصل مع عدد من مرافقيه يوم السبت الماضى.

أ ش أ

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