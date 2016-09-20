حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: تفكّر ملياً في إحداث تغيير في مهنتك أو بدء عمل جديد، فيكون الحظ حليفك

عاطفياً: تستعدّ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع الحبيب في مكان بعيد وهادئ ورومانسي

صحياً: تناول الطعام في وقت متأخر ليس مستحباً، وقد تكون عواقبه غير جيدة

برج الثور

مهنياً: تحقق الأرباح في الاستثمارات التي أنجزتها أخيراً، إنه يوم مناسب لشراء الأسهم وعقد الصفقات الكبيرة

عاطفياً: تمرّ بيوم رائع وممتاز مع الحبيب وهو الأفضل في العلاقة مقارنة بما سبق

صحياً: تخف الضغوط النفسية نوعاً ما وتهدأ أعصابك وتبدأ بالاستمتاع بمباهج الحياة بعيداً عن هموم العمل

برج الجوزاء

مهنياً: قد تواجه بعض التأجيل وسوء التفاهم او التأخير في العمل، كأن تضطر إلى القيام باجراءات جديدة

عاطفياً: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تسمح لك المضيّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك

صحياً: لا تقلل من أهمية شرب المياه والاستعاضة عنها بالمشروبات الروحية أو الغازية

برج السرطان

مهنياً: تطرأ بعض الأحداث لتسبّب لك المشكلات أو الفشل، أنصح لك تعزيز العلاقات المهنية والابتعاد عن الأشخاص الغامضين

عاطفياً: إسداء النصائح للشريك يكون مفيداً، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليكما قيوداً لم تكونا تتوقعاها

صحياً: رغبتك في التقدم الصحي قد تصطدم ببعض العراقيل، لكن تصميمك يعيد تصويب الأمور

برج الأسد

مهنياً: تفقد أوراقاً مهمّة قد تحدّد مصيرك في الشركة التي تعمل وتضيّع مشروع حياتك

عاطفياً: مهما حاولت لن تستطيع نيل إعجاب الشخص الذي تكنّ له الكثير من الحب

صحياً: عليك التخفيف جداً من تناول اللحوم النيئة والسوشي لأنها المسبب الأكبر للكوليسترول

برج العذراء

مهنياً: وضعك المهني جيّد ولكن لا تتخذ القرارات المفاجئة وغير المدروسة، وإلا تكون خطوت خطوة ناقصة

عاطفياً: تعيش علاقة صعبة لكنها ممتعة، وتتمتّع بحب الشريك فهو لا يطيق فراقك أو ابتعادك عنه كثيراً

صحياً: أحزم حقائبك واستعد لمغامرة تسلّق أحد الجبال للترفيه عن نفسك والتخلص من الضغط

برج الميزان

مهنياً: يشجعك هذا اليوم على إحداث تغييرات وتعديلات في حياتك المهنية

عاطفياً: لا تحمّل الشريك هموم العمل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها ولا ناقة له فيها ولا جمل

صحياً: الطقس الجيد يشجعك على الخروج من المنزل والتوجه إلى أحضان الطبيعة لتمضية بعض الوقت

برج العقرب

مهنياً: تنجح في إنجاز الأعمال المتراكمة عليك منذ مدة، لكن إحذر أن تجهد أعصابك

عاطفياً: دع الحبيب يشترك معك في الرأي ولا تعزله كلياً كي لا يشعر بالغربة عنك

صحياً: تلفت أنظار المحيطين بك بالرشاقة التي تتمتع بها، بفضل ممارسة الرياضة بانتظام

برج القوس

مهنياً: أطلب المساندة من أحد الزملاء لمساعدتك على تخطي مشكلة بسيطة تواجهها مع زميل جديد

عاطفياً: تمنح الشريك كل ما لديك وتعمل بكل طاقتك لإسعاده ونيل رضاه وتعميق الحب بينكما

صحياً: تعيش في دوامة القلق الدائم على صحتك، لكنك في المقابل لا تحاول القيام بأي شيء يفيدك صحياً

برج الجدي

مهنياً: تحدث تغييرات كثيرة من دون إنذار سابق تجعلك أمام تحديات كبيرة ومواجهة شرسة مع الزملاء

عاطفياً: تبحث منذ مدة عن الشريك الملائم وقد يكون قريباً منك أكثر مما تتوقع

صحياً: تبتسم لك الصحة، وتشعر براحة كبيرة وبسعادة تخفف العصبية غير المبررة

برج الدلو

مهنياً: تواجه الكثير من الصعوبات، فلا تستسلم لأن الأمور ستنفرج قريباً

عاطفياً: يخيب أملك بسبب عدم تمكنك من لقاء الحبيب وتشعر بالإحباط والإرهاق

صحياً: إحذر الحوادث والتهور كما التراجع الصحي، أمامك استحقاقات كبيرة

برج الحوت

مهنياً: ركّز على المهمة الموكلة إليك فالمكافأة قيمة وينتظرك منصب حساس

عاطفياً: يوم مناسب لترسيخ علاقتك بالحبيب والارتباط به رسمياً بعد تكوينك فكرة واضحة عن طبعه وطريقة تفكيره

صحياً: لا تتناول الأدوية المتعلقة بقطع الشهية أو ما شابه عشوائياً، بل استشر أصحاب الاختصاص

ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك

شبكةعيونالإخبارية

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