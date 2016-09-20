كيف تنمي روح الوطنية لدى أطفالك في العيد الوطني؟

تعد الأسرة هي اللبنة الأولى في تأصيل الهوية والحس الوطني وغرس القيم في نفوس الأطفال، وتربية الأبناء على حب الوطن يتعبر من المعاني المهمة التي يجب أن يسعى لها الوالدان لأنه يوّلد عند الأبناء الولاء والإنتماء والعمل من أجل رقي الوطن وتقدمه ودفع الضرر عنه والحفاظ على مكتسباته

ولما كان لليوم الوطني وقعه الخاص في نفوس أبناء الوطن "سيدتي" التقت بالمستشار التربوي ماجد المغامسي ليخبرنا عن السبل المناسبة لتنمية حب الوطن في نفوس أطفالنا، وأفضل الطرق لاستغلال مناسبة اليوم الوطني لتحقيق ذلك

وضح "المغامسي" أن أهم الأساليب التي تساعد على غرس قيم المواطنة لدى الطفل هي مايلي:

1 - غرس مفاهيم حب الوطن والإنتماء والأخلاقيات التي تسهل على الطفل التعايش مع غيره في مجتمعه

2- شرح ما يتعلمه الأطفال في مقررات التاريخ والجغرافيا من معلومات تتصل بالوطن

3- تذكيره أن كل الخدمات التي يوفرها المجتمع من مطارات ومدارس ومستشفيات وغيرها هي من أجل راحة المواطن وغير خاضعة للعبث

4- تشجيع الطفل على الحديث عن الوطن ومنجزاته من خلال البحث والتعبير ومساعدته في ذلك وتوفير مايلزم له لإنجاز ذلك

5- تعويد الأبناء على حسن التعامل والاستخدام الأمثل لكل ما يقدمه الوطن من خدمات والتشديد على أهمية المحافظة عليها وعدم العبث بها

6- التعريف بصروح الوطن وذلك بأخذ الأطفال في جولات تشمل المواقع التاريخية والتراثية مع سرد قصة كل موقع منها، كذلك السفر الى أماكن مختلفة في الوطن بصحبة الأبناء واستغلال عطلة العيد الوطني لتعريف الأبناء بمجتمعهم

7- الحرص على احتواء الأشياء التي تذكر أفراد الأسرة بالوطن ومنجزاته وتغرس فيهم حبه والولاء له داخل المنزل مثل علم المملكة، خارطتها الجغرافية، صور لبعض المناطق القديمة أو أي صرح حديث

8- اغتنام كل فرصة للحديث المباشر مع الأبناء عن مقومات المواطنة الصالحة، واحترام قواعد وأنظمة الأمن والسلامة، والبيان لهم بالأمثلة والشواهد المقربة لعقولهم بأن هذه الأنظمة إنما وُضعت لحفظ سلامتهم وحقوقهم

9- يمكن استخدام الأناشيد العذبة والألعاب الممتعة وكل ما يمكن أن يوصلنا لذلك الهدف النبيل ليعتز الأطفال بوطنهم.