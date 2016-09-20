حبس 9 أمناء شرطة 3 سنوات بتهمة ضرب أطباء مستتشفى المطرية

قضت محكمة جنح المطرية، برئاسة المستشار يحيى عادل صادق، وأمانة سر محمد أبو المجد، اليوم الثلاثاء، بحبس 9 أمناء شرطة 3 سنوات بتهمة التعدي بالضرب على أطباء مستشفى المطرية.

وكان المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أحال أمناء الشرطة الـ 9 للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

وجاء قرار الإحالة الذي أعدته نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، أن أمناء الشرطة محمد محمد رضوان، وحسام أحمد على، ومحمود محمد عطية محمود، السيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، يحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد، قاموا في يوم 28 يناير الماضي بالقبض على الأطباء أحمد السيد عبد الله، ومؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد محسن جلالة، واحتجزوهم دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين، واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة.