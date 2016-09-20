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' لاكتيل ' على ظهر الزمالك في الموسم الجديد

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' لاكتيل ' على ظهر الزمالك في الموسم الجديد ' لاكتيل ' على ظهر الزمالك في الموسم الجديد

نجحت شركة "بريزينتيشن" الراعي الرسمي لنادي الزمالك في الاتفاق مع شركة "لاكتيل" على أن تكون أحد رعاة قميص القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وتقرر أن يوضع شعار "لاكتيل" على ظهر قميص الزمالك في الفترة المقبلة أعلى رقم اللاعب.

ويقام مؤتمرا صحفيا مساء الأربعاء برعاية بريزنتيشن وبحضور مرتضى منصور رئيس النادي وعمرو وهبي المدير التنفيذي بالإضافة إل محمد حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة لاكتيل.

وسيلقي مرتضى منصور كلمة على هامش المؤتمر يتحدث فيها عن فريق الكرة وآخر أخبار الزمالك.

ويستعد الزمالك لملاقاة الوداد المغربي يوم السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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