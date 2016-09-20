زادة يكشف لـ في الجول.. تفاصيل برنامج الزمالك في المغرب ' استقبال كبير '

كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تفاصيل برنامج الفريق الأول لكرة القدم في المغرب فور وصوله وحتى موعد مباراة الوداد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وكان الزمالك قد فاز برباعية نظيفة في الذهاب على أن يلعب الإياب يوم 24 سبتمبر الجاري في ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وقال زادة من المغرب لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "أنا الآن في الرباط بعد تجهيز كافة الأمور الخاصة باستقبال بعثة الزمالك وتسهيل كافة العقبات".

وأضاف "ستصل البعثة في الواحدة والنصف ظهر الأربعاء بتوقيت المغرب (2:30 بتوقيت القاهرة) وسأكون في استقبالهم برفقة سيادة السفير".

وتابع "ستتناول البعثة وجبة الغداء ثم يخوض الفريق المران الأول في الثامنة مساء بتوقيت المغرب وبالتبعية سيكون مرانا خفيفا".

وأشار "بناء على رغبة المدير الفني مؤمن سليمان قمت بحجز غرف الاستشفاء الساونا والبخار من الساعة العاشرة ولمدة ساعتين في الفندق بمفردنا تماما دون أي شخص آخر".

وواصل "أحضرت الثلج وكافة المطالب الخاصة بالاستشفاء أولا بأول حتى لا تتعرض البعثة لأي إجهاد".

واستطرد هاني زادة "يوم الخميس سيخوض الفريق مرانا قويا في الثامنة مساء على ملعب الفتح الرباطي وهذا تم الاتفاق مع إدارة النادي مجانا ولم نتكلف مليما واحدا فيه".

وشدد زادة على حفاوة الاستقبال قائلا: "لا توجد أي مشاكل من جهة الوداد، ويقدرون مرتضى منصور رئيس النادي كثيرا وصنعوا له ألف حساب ووجهوا شكرهم على حسن الاستقبال ووعدوا برده".

وأتم "مسؤولو الوداد كانوا يجهزون استقبالا كبيرا لمرتضى منصور ظنا منهم أنه سيحضر، لكنه اعتذر".